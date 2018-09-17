2018-09-17T16:47:50+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону с берегов реки Темерник вывезли восемь грузовиков с мусором

В субботнике приняли участие больше ста человек
Ольга ГОПАЛО
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В субботнике приняли участие больше ста человек. Фото: Правительство региона.В субботнике приняли участие больше ста человек. Фото: Правительство региона.
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В Ростове-на-Дону большая уборка прошла на берегах реки Темерник. Известно, что в субботники приняли участие свыше ста горожан. В их числе коммунальщикии, сотрудники городских предприятий, дети и преподаватели. Известно, что итогом их уборки стали шесть грузовиков с мусором, который был собран за это время. К ним добавили еще два спецавтомобиля, в которые погрузили пластик и стекло.

Как рассказали в правительстве региона, мусор убирали не только вдоль береговой линии, но и из воды. Для этого были задействованы даже лодки.

Напомним, в прошлом году утвердили пятилетнюю дорожную карту мероприятий по реабилитации реки с обустройством в прибрежной зоне непрерывного экологического парка. Она включает в себя мероприятия экологического надзора, государственного мониторинга, строительство очистных сооружений ливневых сточных вод, а также капитальный ремонт гидротехнических сооружений.

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