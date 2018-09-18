Житель Ростова-на-Дону предлагает пустить транспорт по ночам

СЕГОДНЯ 12:24 2018-09-18T12:24:31+03:00

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Житель Ростова-на-Дону предлагает усовершенствовать работу транспорта в донской столице. С такой иницативой он выступил на просторах сети Интернет.

- Каждый из нас оказывался в ситуации, когда задержался в гостях, денег на такси нет, а ехать домой надо, - написал он на городском сервисе «Активный ростовчанин». - Предлагаю с каждого района в ночное время пустить дежурный автобус с интервалом в полчаса.

Далее о обратился к представителям городского Департамента транспорта с тем, чтобы чиновники проработали данный вопрос.

Интересно, что инициативу ростовчанина поддержали не так много людей — всего три десятка человек.

- Полностью поддерживаю, - написал в комментариях Станислав Филиппов. - Считаю полным безобразием, когда автобусы уже в 20:00, а то и ранее едут в АТП. На мой взгляд, это очень рано. Предлагаю хотя бы с каждой конечной остановки в 21:00 пускать последний автобус до другой конечной.

Были даже те, кто проголосовал против.

- В гостях задержался и оставайся там же, - советует Федор Розенков. - На гульки, пьянки есть деньги, а на такси 100-200 рублей найти не могут. А если кто-то задерживается по работе, то работодатель оплачивает им проезд в такси или существует корпоративный транспорт. Автор инициативы мало задумывается над тем, что за работу ночью водителю общественного транспорта нужно платить еще и двойную оплату.

КОНКРЕТНО

Поддержать инициативу можно здесь (Перейти)