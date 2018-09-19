В Ростове-на-Дону на Западном на сутки отключили холодную воду

СЕГОДНЯ 10:36 2018-09-19T10:36:04+03:00

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В Ростове-на-Дону сразу в нескольких домах Западного жилого массива с утра среды, 19 сентября, опустели краны. Собщается, что холодной воды нет в границах: улицы Интернациональная - улицы Привокзальная; улицы Петрашевского - улицы Амбулаторная. Воду в них обещают дать только через сутки - в девять часов утра следующего дня, четверга, 20 сентября.

Известно, что все это время там будут проводиться работы по переврезке водопроводной линии.

Напомним, до конца сентября в разных районах города - Северном и Западном жилых массивах, центре, Чкаловском, пройдут отключения света. Известны точные адреса, даты и сроки, когда в домах не будет электричества.

Сообщается, что причина отключений — плановые работы, цель которых не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.