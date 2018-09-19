В Ростове-на-Дону на Северном бродячие собаки напали на женщину

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-19T12:01:12+03:00

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В Ростове-на-Дону бродячие собаки напали на женщину. Об этом в социальных сетях поделились очевидцы случившегося. В доказательство они опубликовали пост, сделанный с камер видеонаблюдения. На них видно, как ростовчанка отбивается от псов. По данным автора ролика, инцидент произошел на улице Евдокимова, 37Г.

- 17 сентября во дворе дома две дворняги нападали на людей. Я привезла ребенка в частный детский сад, а пока доставала малыша из машины, то увидела, что на парковке две чипированые дворняги напали на беременную девушку. Благо ее не покусали, удалось их отогнать, а через пару минут эти же собаки сильно искусали другую горожанку в этом же дворе!

По словам очевидца, у пострадавшей прокушена нога, ей перетянули рану и отправили в БСМП.

- Будьте аккуратнее, чип на ухе дворняги не гарантирует вам безопасность! - подытожила ростовчанка.

Мнения горожан после увиденного разделились. Одни считают, что таких дворняг надо отлавливать и содержать в приютах на пожертвования любителей животных. А другиесчитают, что если убирать с улиц собак, то всех:

- И дворняг, и тех, кого выгуливают, - написала одна из Интернет-пользователей. - Разницы между ними нет. Это зверь.

Видео с инцидентом набрало больше 27 тысяч просмотров.