«Смертельно! Не повторять»: Под Ростовом-на-Дону парень сделал опасный трюк на высоте 60 метров

СЕГОДНЯ 12:22 2018-09-19T12:23:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают видео, которое появилось несколько часов назад. На нем молодой человек решил продемонстрировать свою спортивную силу. Известно, что ролик был сделан в пяти километрах от донской столицы, где расположена 60-метровая заброшенная труба. Он сначала повисел на одной руке, а после еще и одиннадцать раз подтянулся.

- Смертельно-опасный трюк! Не повторяйте, это опасно! - предупредил автор ролика.

Его, к слову, посмотрели свыше 25 тысяч раз.

Однако не все пришли в восторг от увиденного: «Естественный отбор еще никто не отменял» или «Сила есть, ума не надо».

- А зачем это выкладывать? - написал еще один Интернет-пользователь. - Дети увидят и захотят повторить. Хоть объясняй им что это опасно, хоть нет. Сейчас все школьники в соцсетях сидят.

Но были и те, кто заступился за молодого человека.

- Такое ощущение что он рискует жизнью какого-то диванного генерала, так все переживают. 18 лет есть, и дальше его дело как распоряжаться своей жизнью, - считает один из горожан. - Чувак крут.

Или вот еще комментарий:

- Ребята зря вы обзываетесь, такие люди нужны обществу. Просто парню нужно идти в герои, ведь он ищет самоутверждения. Таким людям подходят профессии связанные с риском для жизни - служба в МЧС, разведка, спецназ и т. П. Хочется лишь пожелать им не растрачивать себя зря, а срочно идти и применять себя по назначению!