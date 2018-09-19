«Слишком вульгарно»: поклонники осудили звезду Playboy Мария Лиман за откровенную позу

СЕГОДНЯ 17:01 2018-09-19T17:01:46+03:00

Красавица отдыхает в Турции с мамой, которая отгоняет от нее назойливых кавалеров. Фото: Инстаграм Марии Лиман.

Красавица отдыхает в Турции с мамой, которая отгоняет от нее назойливых кавалеров

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На странице звезды Playboy Марии Лиман в Инстаграм разгорелись настоящие страсти после того, как красотка опубликовала очередной снимок. На нем она сидит в ярком купальнике и рассказывает о своем отдыхе:

- Самое лучшее в жизни - это отдых с любимой семьей и, конечно же в Турции, - разоткровенничалась Мария с поклонниками. - Навязчивых и горячих мужчина мама отгоняет. Опасно красивой девушке засыпать на лежаке в позе звезды. Поэтому здесь я звезда в душе.

Однако вряд ли Мария ожидала такую реакцию на свое фото. Поклонников возмутил не столько пост красавицы, сколько ее поза.

- Некрасивая поза. Слишком вульгарно, - написал один из поклонников звезды.

- Дорогая а что у вас между ног? - поинтересовался другой.

- Похудела как будто, - побеспокоился третий.

Были и такие ответы: «Не бываю на пляже, на заводе день и ночь».

Но были и комплименты «Вся такая цветущая - к поцелуям зовущая!», «Классный купальник» и «Идеальная».