В Ростове-на-Дону священника будут судить за пьянство

СЕГОДНЯ 10:07 2018-09-20T10:08:52+03:00

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В Ростове-на-Дону одного из священнослужителей понизили в должности за пьянство. Такой вывод можно сделать, прочитав указ на официальном сайте донской митрополии, за подписью Митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия. Речь идет о штатном священнике Сретенского храма донской столице, иерее Сергее Васильеве.

- Вы освобождаетесь от должности штатного священника Сретенского храма города Ростова-на-Дону и запрещаетесь в служении без права преподания благословения и ношения наперсного креста сроком на шесть месяцев, - говорится в документе, - в связи с недостойным для пресвитера поведением и на основании 42 Правила святых Апостолов: «Епископ, или пресвитер, или диакон, игре и пьянству преданный, или да престанет, или да будет извержен».

Известно, что вопрос о дальнейшем священнослужении будет рассмотрен уже Церковным судом. А пока иерея серьезно понизили в должности, переведя в алтарники Троицкого храма города Азова ростовской области.