В Ростовской области к году приговорили женщину, которая случайно задушила своего ребенка

СЕГОДНЯ 16:48 2018-09-21T16:49:10+03:00

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В Боковском районе к году ограничения свободы приговорили 32-летнюю маму, которая случайно убила собственного ребенка. Как сообщает региональный следком, трагедия случилась в конце мая нынешнего года.

- Находясь по месту своего жительства, после кормления своего новорожденного сына, заснула вместе с ним на диване, перекрыв рот и нос ребенка своим телом, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

Когда она проснулась, ребенок был уже мертв. Проведенная экспертиза показала, что он умер от механической асфиксии. В отношении мамы было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Ближайший год ей запрещено уходить из дома в определенное время, не выезжать за пределы населенного пункта без разрешения, посещать некоторые места, в том числе проведения массовых и иных мероприятий.