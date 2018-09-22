У полузащитника «Ростова» родился сын
Хорошую новость сообщил ФК «Ростов» в социальных сетях.
- У Жана Майера и его супруги Лауры родился сын! Поздравляем счастливых родителей и желаем мальчику Лео здоровья и всего самого наилучшего, - написали коллеги полузащитника.
Сам Жан выложил снимок с именем Лео и эмоциональные смайлики.
26-летний Жан Майер - словенский футболист, играет за «Ростов» уже второй год, а с клубом у него подписан трехлетний контракт. В свое время хавбек выступал за футбольные клубы «Алюминий» (Словения) и «Домжале» (Словения). В составе последнего играл в Лиге Европы. В начале этого года стал привлекаться в сборную своей страны.
Напомним, чуть больше двух недель назад наставник желто-синих Валерий Карпин стал многодетным отцом, у него родилась дочь, которую назвали Дарьей.