У полузащитника «Ростова» родился сын

СЕГОДНЯ 08:00 2018-09-22T08:13:34+03:00

У Жана Майера и его супруги Лауры родился сын. Фото: Instagram/zmajer20

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Хорошую новость сообщил ФК «Ростов» в социальных сетях.

- У Жана Майера и его супруги Лауры родился сын! Поздравляем счастливых родителей и желаем мальчику Лео здоровья и всего самого наилучшего, - написали коллеги полузащитника.

Сам Жан выложил снимок с именем Лео и эмоциональные смайлики.

26-летний Жан Майер - словенский футболист, играет за «Ростов» уже второй год, а с клубом у него подписан трехлетний контракт. В свое время хавбек выступал за футбольные клубы «Алюминий» (Словения) и «Домжале» (Словения). В составе последнего играл в Лиге Европы. В начале этого года стал привлекаться в сборную своей страны.

Напомним, чуть больше двух недель назад наставник желто-синих Валерий Карпин стал многодетным отцом, у него родилась дочь, которую назвали Дарьей.