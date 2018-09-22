2018-09-22T08:18:13+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону назвали улицу в честь легендарного артиста Михаила Бушнова

Почетный гражданин донской столицы скончался четыре года назад
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В декабре прошлого года в Ростове-на-Дону открыли мемориальную доску в память о великом артисте. Фото: правительство РОВ декабре прошлого года в Ростове-на-Дону открыли мемориальную доску в память о великом артисте. Фото: правительство РО
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Одну из улиц Ростова-на-Дону -в микрорайоне Платовский - назвали в честь легендарного артиста Михаила Бушнова. Соответствующее распоряжение опубликовал департамент архитектуры и градостроительства города.

Напомним, в декабре прошлого года в Ростове-на-Дону открыли мемориальную доску, установленную в доме на Кировском, где долгие годы жил известный артист, педагог и общественный деятель.

Михаил Бушнов относился к тем редким и уникальным людям, которые при жизни становятся легендами - ветеран Великой Отечественной войны, орденоносец, народный артист Советского Союза, лауреат государственной премии России в области театрального искусства, национальной театральной премии «Золотая маска», почетный гражданин Ростова и Ростовской области.

Михаила Бушнова не стало летом 2014 года. 21 октября 2018 года ему бы исполнилось бы 95 лет.

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