В Ростове-на-Дону назвали улицу в честь легендарного артиста Михаила Бушнова

СЕГОДНЯ 08:15 2018-09-22T08:18:13+03:00

В декабре прошлого года в Ростове-на-Дону открыли мемориальную доску в память о великом артисте. Фото: правительство РО

Почетный гражданин донской столицы скончался четыре года назад

Изменить размер текста: A A

Одну из улиц Ростова-на-Дону -в микрорайоне Платовский - назвали в честь легендарного артиста Михаила Бушнова. Соответствующее распоряжение опубликовал департамент архитектуры и градостроительства города.

Напомним, в декабре прошлого года в Ростове-на-Дону открыли мемориальную доску, установленную в доме на Кировском, где долгие годы жил известный артист, педагог и общественный деятель.

Михаил Бушнов относился к тем редким и уникальным людям, которые при жизни становятся легендами - ветеран Великой Отечественной войны, орденоносец, народный артист Советского Союза, лауреат государственной премии России в области театрального искусства, национальной театральной премии «Золотая маска», почетный гражданин Ростова и Ростовской области.

Михаила Бушнова не стало летом 2014 года. 21 октября 2018 года ему бы исполнилось бы 95 лет.