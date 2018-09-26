2018-09-26T10:12:20+03:00
Происшествия

В Ростовской области в аварии пострадали восемь человек

По факту дорожного происшествия начата проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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По факту аварии начата проверкаПо факту аварии начата проверка
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В Ростове-на-Дону сотрудники автоинспекции разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла в ночь с 25 на 26 сентября в Миллеровском районе.

- По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» на скорости не справился с управлением, машина выскочила на встречную полосу, где врезалась в «девяносто девятую», - рассказали в УГИБДД Ростовской области.

Пострадали восемь человек - водители и пассажиры (в том числе ребенок) - двух автомобилей. Они с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. По факту аварии начата проверка, автоинспекторы уточняют обстоятельства дорожного происшествия.

Напомним, в минувшие выходные произошло сразу несколько аварий с участием пешеходов. В частности, на трассе Ростов - Таганрог водитель автомобиля «Лада Веста» сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Похожее ДТП случилось на дороге в сторону Азова, где водитель иномарки допустил наезд на мужчину, а в Ростове сбили беременную женщину с двухлетним ребенком.

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