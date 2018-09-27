2018-09-27T17:09:05+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону в парке 1 Мая будут показывать фильмы

Желающих ждут вечером 29 и 30 сентября
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону в парке 1 Мая будут показывать фильмы. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.В Ростове-на-Дону в парке 1 Мая будут показывать фильмы. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.
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В Ростове-на-Дону желающие посмотреть фильмы под открытым небом могут сделать это в парке 1 Мая. Показы состоятся в ближайшие выходные. Там будет проходить внеконкурсные фильмы V Всемирного Фестиваля Уличного Кино. Гостей ждут в субботу, 29 сентября, в 19:30. А также в воскресенье, 30 сентября, начало в 19:00. Показы пройдут на центральной сцене парка.

Как рассказали в администрации донской столицы, Всемирный Фестиваль Уличного Кино проходит с 2014 года. В нем принимают участие люди со всего мира. Поднимают в своих фильмах социальные проблемы, делятся своим творчеством и видением мира. За 5 лет проект успел заработать мировой рекорд, проехать более 40 тысяч километров и собрать свыше миллиона зрителей. Известно, что в этом году в фестивале приняли участие более 150 городов России и 50 городов зарубежья. А его участниками стали более миллиона человек.

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