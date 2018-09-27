В Ростовской области ликвидировано более 840 свалок
В правительстве Ростовской области состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам реализации мероприятий по основному направлению стратегического развития РФ «ЖКХ и городская среда» и по вопросам обращения с ТКО.
Главное темой стало ликвидация свалочных очагов, которых в регионе достаточно много. Согласно последним данным, было зафиксировано 1439 мест, куда люди стихийно приносят мусор.
– По состоянию на 20 сентября ликвидировано более 840 свалочных очагов, - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер.
В частности, ликвидированы свалки в городах Азов, Новочеркасск, Зверево, Аксайском, Заветинском, Куйбышеском, Октябрьском, Семикаракорском, Усть-Донецком районах. С начала текущего года административной инспекцией области привлечены к ответственности более 180 глав городов, районов, сельских поселений.