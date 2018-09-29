2018-09-29T10:24:36+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону эксперты забраковали йогурты, купленные в гипермаркетах

В донской столице прошла независимая экспертиза
ГОШЕВ Игорь
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В донской столице прошла независимая экспертиза.В донской столице прошла независимая экспертиза.Фото: Юлия Лоза
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В Ростове-на-Дону эксперты забраковали питьевые йогурты, купленные в гипермаркетах. Для этого продукция была закуплена сразу в нескольких крупных торовых центрах, что в микрорайоне Северный и на Темернике.

В итоге, два их них не соответствовали по микробиологическим показателям. Как рассказали в администрации Ростова-на-Дону, речь идет о йогурте с фруктово-ягодным наполнителем «Клубника» с массовой долей жира 2,5 процента («Коровка из кореновки») и йогурт с наполнителем мюсли-злаки «Здоровье из Предгорья». По словам экспертов, присутствие обнаруженных микроорганизмов может являться следствием несоблюдения санитарных норм и правил на предприятиях-изготовителях в процессе производства продукции.

Образцы, которые проверяли. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

Образцы, которые проверяли. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

Кроме того, во всех закупленных образцах обнаружен заменитель молочного жира, что означает - образцы не соответствуют заявленному наименованию «Йогурт питьевой», а информация, указанная на маркировке, вводит потребителей в заблуждение в части наименования продукции.

Эксперты напоминают, что натуральный йогурт действительно укрепляет иммунитет: ежедневные 100-200 граммов продукта позволяют организму активнее вырабатывать интерферон. Йогуртовые бактерии поддерживают деятельность лейкоцитов, помогая им лучше защищать организм от инфекций. Но необходимо иметь в виду, что живые йогурты не могут храниться дольше трех недель. Если срок на упаковке до месяца или полугода - лучше оставить такой продукт на полке, ничего живого в нем нет. Йогурт с живыми бактериями всегда должен храниться в холодильной витрине.

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