Авария на Темерницкой мосту в Ростове-на-Дону: погиб 80-летний пенсионер, ехавший по встречке

СЕГОДНЯ 16:56 2018-09-29T17:42:32+03:00

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В субботу, 29 сентября, страшная авария произошла на Темерницком мосту в Ростове-на-Дону. Кадры с места ЧП уже появились в социальных сетях. Как рассказали в Управлении ГИБДД по Ростовской области, дорожное происшествие случилось около 13:30 на проспекте Сиверса. По предварительным данным, 80-летний мужчина за рулем «пятерки» выехал на полосу против основного движения и столкнулся с Opel Mokka. В результате аварии, пенсионер из отечественной легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. В больницу с ранениями доставлены 30-летняяя пассажирка иномарки и годовалый младенец.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

В тот же день на улице Немировича-Данченко столкнулись иномарка и машина такси. В ведомстве заявили, что там обошлось без летальных случаев.