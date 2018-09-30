Соцсети: в Таганроге женщина на Opel, сбив велосипедиста, скрылась

СЕГОДНЯ 20:07 2018-09-30T20:07:23+03:00

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В воскресенье, 30 сентября, в Таганроге произошла авария с пострадавшим. Как сообщают очевидцы, на улице Дзержинского иномарка наехала на пожилого велосипедиста, который двигался в попутном направлении.

- Сказали вроде как девушка уехала с места дтп, лобового стекла нет, объявлен розыск, - написал очевидец в группе «Таганрогское ДПС» (орфография и пунктуация сохранены - автр).

Согласно официальным данным, пострадавший 73-летний велосипедист с травмами различной степени тяжести доставлен в больницу, водитель установлена и задержана. По факту дорожного происшествия автоинспекторы начали проверку.

Напомним, в Ростове на дороге погибла пенсионерка. Возле рынка "Уют" женщина стала переходить дорогу в то время, как грузовик начал движение на разрешающий сигнал светофора. Водитель затормозил, но было уже поздно.