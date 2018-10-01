2018-10-01T10:37:20+03:00
Общество

Соцсети: в Ростове на Западном столкнулись две иномарки

Очевидцы выложили снимки в сеть
Ольга КУПОРОВА
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Фото: "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"Фото: "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"
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В минувшее воскресенье, 30 сентября, в Ростове-на-Дону на Западном не поделили дорогу две иномарки. Как сообщили очевидцы, выложив снимки последствий в городском паблике, столкнулись «Шкода Рапид» и Киа.

- Водитель «Шкоды» поворачивал с 3-й Круговой на 2-ю Краснодарскую, а Киа ехала прямо на моргающий зеленый, - написал ростовчанин версию.

Комментарии не заставили себя ждать (орфография и пунктуация сохранены): «Там вечно полно д..., пытающихся проскочить, впрочем как и везде в Ростове», «Нет такого согнала светофора "мигающий зелёный" в ПДД он прав, а тот кто разворачивался должен быть внимательнее», «Машины посыпались... качество металла на высоте», "Безопасность машин такова сейчас, что при ударе они собираются в гармошку, стараясь сохранить салон в первозданном виде. Так что переживать и причитать, что машина "внешне" разбилась вдребезги может только нищеброд, которому эти железки важней собственного здоровья, или жизни".

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