В Ростове-на-Дону до конца года заработает собственная геоинформационная система

СЕГОДНЯ 11:52 2018-10-02T11:52:38+03:00

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До 30 декабря текущего года в южной столице должен приступить к полноценной работе территориально-распределительный информационно-аналитический комплекс. Соответствующее решение было принято во вторник, 2 октября, в ходе заседания гордумы Ростова-на-Дону.

В базовый массив этой муниципальной геоинформационной системы вошли 662 тысячи объектов управления — остановочные комплексы, детские игровые площадки, точки общепита, автозаправки и т. д. Там же сосредоточатся реестры муниципальных земельных участков, нежилых и жилых помещений, автодорог, транспорта, и все, что примечательно, будет привязано одновременно и к актуальной географической карте города, сформированной департаментом архитектуры и градостроительства, и к картам Яндекса и Google, и к кадастровой карте.

Как ожидается, благодаря этой системе упростится получение выписок из реестра муниципального имущества — без запросов в мэрию, а также оформление прав, договоров и т. д.