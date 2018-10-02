Невеста Баскова села на диету

СЕГОДНЯ 14:48 2018-10-02T14:48:46+03:00

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На странице невесты «Золотого голоса России» Николая Баскова вот уже несколько дней не утихают страсти. Очаровательная блондинка из Ростова-на-Дону Виктория Лопырева опубликовала в своем Инстаграм фото, которое подписала: «На диете». Народ в начале принялся уверять красавицу: мол, куда худеть и так идеальная! На красотку как из рога изобилия посыпались комплименты: «Звезда», «Самая очаровательная», «Живая красотка» и все в таком духе.

- Конечно, на диете, беременна ведь, - написал в комментариях один из подписчиков, который, вероятно, решил актуализировать слухи про то, что «Мисс Россия» в интересном положении.

lopyrevavika На диете V

Но некоторые более детально рассмотрев снимок, увидели там бутылку со спиртным и снеки.

- Тебе можно, - поддержал Викторию внимательный поклонник.

- Умничка, я тоже на нее подсаживаюсь, - честно призналась про себя другая.

- Эта женщина работать собирается когда-нибудь? - задалась вопросом еще один Интернет-пользователь.

В итоге, фото красавицы собрало больше 30 тысяч лайков.