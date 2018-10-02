2018-10-02T17:18:58+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону маршрут № 286 в аэропорт Платов перестанет работать по ночам

Автобусы будут курсировать до одиннадцати вечера
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Маршрут № 286 (из Ростова в аэропорт Платов) перестанет работать по ночам. Автобусы, которые курсируют от Привокзальной площади через Красноармейскую, проспекты Театральный, Шолохова, Вересаева и далее в аэропорт Платов по федеральной трассе «Дон», будут выходить на маршрут в пять утра, а заканчивать работу в 23:00.

Данные изменения связаны с малой загруженностью в ночное время.

Напомним, ранее стало известно, что из Новочеркасска в Платов запустили постоянный маршрут № 800. Транспорт отправляется от железнодорожного вокзала Новочеркасска, далее идет по спуску Красный, по площади и проспектам Ермака, Баклановскому, улице Ростовское шоссе, а после - по станице Грушевская и трассе М-4 «Дон».

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