Чем опасны спайсы?

СЕГОДНЯ 15:04 2018-10-03T15:04:44+03:00

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Что такое спайс, сейчас знает практически каждый школьник. Это смесь из трав, обработанных специальными химикатами. И состав этих «миксов» меняется почти каждый день. Вред от курения спайсов можно сравнить с сильным химическим отравлением, калечащим все органы. Последствия употребления этих наркотиков по-настоящему катастрофические. А количество зависимых от спайсов людей только увеличивается.

- В нашу клинику ежедневно поступают пациенты, употребляющие различные психоактивные вещества. По статистике каждый третий из них имеет серьезные проблемы со спайсом, - говорит руководитель клиники «Спасение», клинический психолог Денис Губа. - При этом передозировки спайсами встречаются чаще, чем при употреблении других наркотиков.

Руководитель клиники «Спасение», клинический психолог Денис Губа

Последствия выкуривания спайсов достаточно серьезные. Больше всего от потребления таких «миксов» страдает мозг. Химический яд вынуждает резко сужаться капилляры, мозг перестает насыщаться кислородом в необходимых количествах. После этого клетки погибают, а человек получает состояние легкости и беззаботности. Со временем это вызывает тяжелые когнитивные и психосоматические нарушения. Серьезный удар также приходится на печень и выделительную систему, нарушается работа сердца, легких. В течение нескольких лет курение приводит к раку легких. Существует и большой риск бесплодия. Очень сильно страдает психика человека. Постепенно снижаются память и внимание. В конечном итоге, использование спайсов приводит к слабоумию.

Самые опасные последствия от курительных смесей наступают в случае передозировки. Концентрация и формула психоактивных веществ постоянно меняется, и человек обычно не знает, какой эффект произведет употребление той или иной дозы наркотика.

Основные симптомы при передозировке: панические атаки, тахикардия, повышенное давление, тошнота, рвота, сильная бледность, судороги и потеря сознания. В состоянии интоксикации может наблюдаться гиперактивность. А в самых серьезных случаях может наступить клиническая смерть. Поэтому при передозировке необходимо вызывать бригаду скорой помощи.

- Если человек находится в перевозбужденном состоянии и ведет себя настолько непредсказуемо, что это угрожает его жизни или окружающим людям, то необходимо его зафиксировать и постараться успокоить. При потере сознания нужно положить больного на плоскую поверхность и проверить наличие дыхания, а также возможность прохождения воздуха через дыхательные пути, - советует руководитель клиники «Спасение», клинический психолог Денис Губа. - Отсутствие сердцебиения является показанием к проведению непрямого массажа сердца. Излишние сомнения и неоказание помощи в подобной ситуации могут привести к смерти!

Медицинская клиника «Спасение» - единственная на Юге России клиника, которая использует комплексные психотерапевтические и медицинские методы лечения химической зависимости и имеет на это необходимые лицензии и сертификаты. Поскольку современные синтетические наркотики вызывают нарушения работы нервной системы и головного мозга, обычных методов уже недостаточно. Необходима работа целой группы специалистов.

В клинике разработана специальная программа реабилитации пациентов, страдающих от психических расстройств, которые развились на почве употребления наркотиков. Также здесь имеется хорошо оснащенный круглосуточный медицинский стационар, в котором проводится квалифицированная диагностика и лечение наркотической и алкогольной зависимости в любое время.

После того, как пациент с передозировкой спайсом попадает в клинику, там проводятся массированная детоксикация, медикаментозная поддержка функционирования жизненно важных органов, реанимация в случае необходимости. Врачи назначают специальную терапию, а после снятия всех симптомов интоксикации наступает длительный этап реабилитации. По окончании курса лечения зависимые получают полную психологическую поддержку.

Важным фактором является возможность вырвать человека из той среды, где он постоянно получал дозу спайсов. Реабилитационный центр расположен за городом, в красивом и живописном месте на берегу Дона. Природа и чистый воздух играют немаловажную роль в выздоровлении наркоманов и алкоголиков.

Больше всего зависимости от спайсов подвержены подростки. Для своевременного лечения необходимо вовремя определить, что ребенок стал употреблять эти наркотики. Первые изменения родители могут заметить по внешнему виду и поведению подростка. Ребенок теряет интерес к учебе, слишком заторможен или, наоборот, чрезвычайно активен, резко худеет или набирает вес, не хочет знакомить вас с новыми друзьями, у него красные глаза и «стеклянный» взгляд. Из дома начинают пропадать деньги и вещи, вы находите подозрительные пакеты с крошками травы и приспособления из фольги.

Если у вас есть обоснованное подозрение, что ваш ребенок употребляет спайс, но он отрицает и не намерен с вами откровенничать, то это тот самый момент, когда стоит незамедлительно обратиться к специалистам.