Эстафета огня Всемирной зимней Универсиады-2019 8 октября 2018 в Ростове-на-Дону: маршрут, программа мероприятий и список факелоносцев

СЕГОДНЯ 10:40 2018-10-03T10:40:34+03:00

Выясняем, как программа запланирована во время эстафеты огня Всемирной зимней Универсиады-2019 8 октября 2018 в Ростове-на-Дону.

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Эстафета огн я Всемирной зимней Универсиады-2019 8 октября 2018 в Ростове-на-Дону: маршрут, список факелоносцев. Известно, что спортивное мероприятие пройдет уже меньше, чем через недели. Всего в масштабном проекте, который охватит десятки городов России, примут участие 665 факелоносцев. От донского края факелы Всемирной эстафеты пронесут 20 дончан, добившихся больших успехов в спорте, культуре, искусстве, образовании, науке и других сферах.

Известно, что огонь Универсиады прибудет в Ростов-на-Дону 8 октября. Общая длина маршрута составит 2,5 километра. Торжественный старт запланирован с улицы Большой Садовой, 105/42. С 10:30 там начнется программа мероприятий, где перед участниками выступят с приветственным словом.

Согласно основному маршруту, огонь понесут до проспекта Ворошиловского. Там с С 11:15 до 11:25 запланирована промежуточная остановка. И далее до площади Гагарина, где в 11:30 состоится главное событие мероприятия - зажжение чаши эстафеты огня зимней Универсиады.

В минспорте региона уверены, что подобные мероприятия популяризируют не только спорт, но и страну.

НАША СПРАВКА

XIX Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года по 11 видам спорта. По традиции Универсиаду предваряет Эстафета огня. Эстафета огня зимней универсиады – 2019 стартовала 20 сентября 2018 года. Она пройдет по 30 городам России, в том числе по территории Ростовской области. Закончится путешествие огня Универсиады в марте 2019 года в Красноярске.

КОНКРЕТНО

Итоговый список факелоносцев от Ростовской области

Самвел Аракелян, Сергей Балабанов, Анна Вяхирева, Денис Гордиенко, Нияз Ильясов, Заур Курамагомедов, Артем Лукьяненко, Бесарион Месхи, Владимир Мирошников, Майя Петрова, Вартерес Самургашев, Николай Спинев, Марина Судакова, Олег Фатун, Никита Чекрыгин, Валерия Маслова, Сергей Тараканов, Михаил Потапов, Геннадий Ермилов, Илья Хоменко.