В Ростове-на-Дону будут судить женщину, которая зарезала мужа за разговоры о разводе

СЕГОДНЯ 11:22 2018-10-03T11:22:28+03:00

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В Первомайском районе в суд ушло уголовное дело в отношении местной жительницы. Как сообщила областная прокуратура, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение.

- По версии следствия, 22 июля нынешнего года 38-летняя женщина распивала спиртные напитки со своей знакомой, - пояснила Оксана Сухарева, старший помощник прокурора РО. - На неоднократные замечания супруга обвиняемая не реагировала, а когда услышала, что последний требует развода, взяла кухонный нож и нанесла удар.

Ранение оказалось смертельным. Несмотря на то, что мужчину успели привезти в больницу, где поместили в реанимацию, врачи оказались бессильны. Он скончался, а пьяную супругу доставили в отдел полиции. Если ее вина будет доказана в судей, ей грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону.