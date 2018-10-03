Власти Ростова-на-Дону опровергли информацию о повышении стоимости проезда в троллейбусах

СЕГОДНЯ 13:43 2018-10-03T13:54:47+03:00

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В администрации донской столицы опровергли сообщения о повышении стоимости проезда в троллейбусах и трамваях, которые появились в Интернете. Как оказалось, цена билета для пассажиров остается прежней.

- Стоимость проезда повышаться не будет, - пояснили в управлении по информационному сопровождению и взаимодействия со СМИ администрации города. - Все также составляет 17 рублей.

Ранее ряд донских СМИ сообщил о грядущем изменении стоимости проезда в электротранспорте, предполагая, что цена повысится до 20-24 рублей. Данные основывались на информации автотранспортных предприятий об экономически обоснованных затратах, которые они несут, осуществляя пассажирские перевозки в Ростове-на-Дону.

Напомним, проезд на автобусе и на маршрутке на данный момент составляет 24 рубля, при наличии транспортной карты - 20 рублей. Последнее повышение стоимости произошло год назад, несмотря на многочисленную критику ростовчан.