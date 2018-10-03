2018-10-03T13:54:47+03:00
Общество

Власти Ростова-на-Дону опровергли информацию о повышении стоимости проезда в троллейбусах

Цена билета все также 17 рублей
Ольга КУПОРОВА
Поделиться:
Власти Ростова-на-Дону опровергли информацию о повышении стоимости проезда.Власти Ростова-на-Дону опровергли информацию о повышении стоимости проезда.Фото: Ирина ПОТЕРЯ
Изменить размер текста:

В администрации донской столицы опровергли сообщения о повышении стоимости проезда в троллейбусах и трамваях, которые появились в Интернете. Как оказалось, цена билета для пассажиров остается прежней.

- Стоимость проезда повышаться не будет, - пояснили в управлении по информационному сопровождению и взаимодействия со СМИ администрации города. - Все также составляет 17 рублей.

Ранее ряд донских СМИ сообщил о грядущем изменении стоимости проезда в электротранспорте, предполагая, что цена повысится до 20-24 рублей. Данные основывались на информации автотранспортных предприятий об экономически обоснованных затратах, которые они несут, осуществляя пассажирские перевозки в Ростове-на-Дону.

Напомним, проезд на автобусе и на маршрутке на данный момент составляет 24 рубля, при наличии транспортной карты - 20 рублей. Последнее повышение стоимости произошло год назад, несмотря на многочисленную критику ростовчан.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону будут судить банду наркодилеров из девяти человек
В Ростове-на-Дону два человека пострадали при столкновении маршрутки и иномарки
Чем опасны спайсы?
Ребенок, вышедший из окна, возмутил ростовчан
В Аксае рейсовый автобус столкнулся с иномаркой и снес столб, пострадали два человека
Житель Таганрога до смерти избил беременную гражданскую супругу
Электричка "Ростов - Таганрог" поедет раньше 6 октября 2018
«Садовник или сантехник»: поклонники посоветовали, какие фильмы посмотреть сексуальной Марии Лиман
Погода на октябрь 2018 года в Ростове-на-Дону: резкого похолодания синоптики не обещают
В Ростовской области за год снизилось количество трудоспособного населения
В Ростове-на-Дону будут судить женщину, которая зарезала мужа за разговоры о разводе
В Таганроге восстановили водоснабжение