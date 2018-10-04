2018-10-04T10:05:59+03:00
Общество

Житель Ростова-на-Дону просит убрать ларьки из подземного перехода на проспекте Нагибина

По его словам, их присутствие в два раза сократило проход для пешеходов
Ольга ГОПАЛО
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Активный местный житель обратился с Интернет-инициативой. Фото: администрация Ростова-на-Дону.Активный местный житель обратился с Интернет-инициативой. Фото: администрация Ростова-на-Дону.
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В Ростове-на-Дону активный местный житель обратился с Интернет-инициативой: убрать торговые ларьки из подземного перехода, что на проспекте Михаила Нагибина у торгово-развлекательного центра.

- Их наличие вполовину сократило пространство для прохода граждан, - объяснил ростовчанин свою позицию на сайте «Благоустройство Ростова». - Теперь там менее двух метров, если учесть открытие дверей торговых ларьков. Также установка торговых ларьков противоречит правилам пожарной безопасности, и просто вызывает большие неудобства для горожан. Проход для граждан с детьми и детскими колясками стал проблемой. Лучше установите со стороны входа в переход от остановки рельсы для съезда колясок для детей и инвалидов.

Кроме того, он добавил: «Система перевоза инвалидов-колясочников уже давно не работает: сломалась, а ремонт не делают!».

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