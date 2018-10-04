2018-10-04T14:07:13+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на Чехова и Омской будет ограничено движение транспорта

Причина - плановые работы
Ольга КУПОРОВА
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Департамент автодорог Ростова-на-Дону сообщил о корректировке движения в разных районах донской столицы. В частности, на улице Омской начнутся работы по прокладке газопровода, в связи с этим с 25 октября на месяц планируется перекрыть участок (район Пришкольной и переулка Березовый). Технические работы также будут идти на улице Петровской и проспекте Чехова.

Ранее стало известно, что с 13 октября по переулку Батумский будет организовано одностороннее движение в северном направлении (от Нариманова до Евдокимова).

- С целью обеспечения безопасности дорожного движения с 6 октября вводится ограничение максимальной скорости движения - 40 км/ч - по переулку Доломановский на участке от Серафимовича до улицы Темерницкая, - пояснили в администрации.

Отметим, что также до конца нынешнего года ограничено автомобильное движения по переулку Газетному от Красноармейской до Максима Горького. Причина - ремонт фасада зданий промышленной фабрики Асмолова.

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