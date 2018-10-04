ЮФУ и Coca-Cola подпишут соглашение о сотрудничестве
Александар за 20 лет прошел путь от торгового представителя завода Coca-Cola в Сербии до генерального директора Coca-Cola HBC Россия. Для студентов это уникальная возможность задать вопросы и узнать из первых уст о возможностях трудоустройства и карьерных перспективах в одной из крупнейших международных корпораций.
Компанию Coca-Cola HBC и Южный федеральный университет связывает давнее сотрудничество в вопросах профориентации, организации практики и трудоустройства выпускников, организации проектной работы студентов, совместном участии в социальной работе.
Регистрация на встречу по ссылке https://tsentr-kariery-yufu.timepad.ru/event/821049/
Дата: 5 октября.
Начало в 14:00
Место: ул. Большая Садовая 105/42, 1 этаж (главный корпус).
Язык встречи: английский.
Дополнительная информация в Центре развития карьеры ЮФУ: 8 863 305 19 92
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