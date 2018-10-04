ЮФУ и Coca-Cola подпишут соглашение о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 17:19 2018-10-04T17:19:30+03:00

5 октября состоится встреча генерального директора Coca-Cola Россия Александара Ружевича со студентами Южного федерального университета. В рамках встречи ЮФУ и Coca-Cola HBC Россия подпишут соглашение о сотрудничестве

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Александар за 20 лет прошел путь от торгового представителя завода Coca-Cola в Сербии до генерального директора Coca-Cola HBC Россия. Для студентов это уникальная возможность задать вопросы и узнать из первых уст о возможностях трудоустройства и карьерных перспективах в одной из крупнейших международных корпораций.

Компанию Coca-Cola HBC и Южный федеральный университет связывает давнее сотрудничество в вопросах профориентации, организации практики и трудоустройства выпускников, организации проектной работы студентов, совместном участии в социальной работе.

Регистрация на встречу по ссылке https://tsentr-kariery-yufu.timepad.ru/event/821049/

Дата: 5 октября.

Начало в 14:00

Место: ул. Большая Садовая 105/42, 1 этаж (главный корпус).

Язык встречи: английский.

Дополнительная информация в Центре развития карьеры ЮФУ: 8 863 305 19 92

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