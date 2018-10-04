Скончался пассажир рейса Симферополь - Санкт-Петербург, из-за которого лайнер экстренно сел в «Платове»

СЕГОДНЯ 17:54 2018-10-04T17:56:18+03:00

По предварительным данным, мужчина не вынес перелета после операции и потерял после взлета сознание

Изменить размер текста: A A

Пассажир экстренно севшего в международном аэропорту «Платов» лайнера, выполнявшего в четверг, 4 октября, рейс из Симферополя в Санкт-Петербург, которому внезапно стало плохо во время полета, скончался до того, как ему успели оказать помощь медики, сообщил «КП» - Ростов-на-Дону» источник в экстренных службах региона.

- Мужчина, который незадолго до этого перенес сложную операцию, потерял сознание после того, как борт совершил взлет — вероятно, из-за перепада давления во время набора высоты, - рассказал наш собеседник. - И как только это заметили его соседи по салону, они проинформировали об этом экипаж, и командир воздушного судна, ввиду внештатной ситуации, принял решение о приземлении в ближайшем по ходу следования аэропорту — т. е. в Ростове-на-Дону.

Когда на борт поднялись медики, пассажир находился без сознания, однако помочь они ему не успели: он умер.

После отправки самолета из Ростова-на-Дону он прибыл в «Пулково» с опозданием от расписания на 2,5 часа.