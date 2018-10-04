2018-10-04T17:56:18+03:00
Происшествия

Скончался пассажир рейса Симферополь - Санкт-Петербург, из-за которого лайнер экстренно сел в «Платове»

По предварительным данным, мужчина не вынес перелета после операции и потерял после взлета сознание
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Из-за ЧП самолет опоздал к месту назначения на 2,5 часа.Из-за ЧП самолет опоздал к месту назначения на 2,5 часа.Фото: Александр СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Пассажир экстренно севшего в международном аэропорту «Платов» лайнера, выполнявшего в четверг, 4 октября, рейс из Симферополя в Санкт-Петербург, которому внезапно стало плохо во время полета, скончался до того, как ему успели оказать помощь медики, сообщил «КП» - Ростов-на-Дону» источник в экстренных службах региона.

- Мужчина, который незадолго до этого перенес сложную операцию, потерял сознание после того, как борт совершил взлет — вероятно, из-за перепада давления во время набора высоты, - рассказал наш собеседник. - И как только это заметили его соседи по салону, они проинформировали об этом экипаж, и командир воздушного судна, ввиду внештатной ситуации, принял решение о приземлении в ближайшем по ходу следования аэропорту — т. е. в Ростове-на-Дону.

Когда на борт поднялись медики, пассажир находился без сознания, однако помочь они ему не успели: он умер.

После отправки самолета из Ростова-на-Дону он прибыл в «Пулково» с опозданием от расписания на 2,5 часа.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЮФУ и Coca-Cola подпишут соглашение о сотрудничестве
В Ростове-на-Дону на Таганрогской на постамент устанавливают истребитель Су-27
Ростовчанка кинула пепельницу на капот BMW, хозяйка которого припарковалась возле ее дома
"Альфонс! Кобель!" Обиженная ростовчанка расписала машину возлюбленного помадой
Нож в спину: в Ростове-на-Дону женщина едва не убила возлюбленного
Ученые предлагают скинуться на оздоровление Цимлянского водохранилища
В Ростове-на-Дону на Чехова и Омской будет ограничено движение транспорта
Объявили карантин: в Ростовской области у коровы обнаружили бешенство
В Ростове-на-Дону появится новый маршрут автобуса - от центра до площади Чкалова
В Ростове-на-Дону ищут водителя, который сбил девочку и скрылся
Ростовчане выстроились в очередь, чтобы забрать себе потерявшегося милашку-хаски
«Секс-машина!»: невеста Баскова в откровенном мини сразила фанатов