2018-10-05T11:49:47+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону изобрели многофункциональные защитные латы-перчатки

Уникальное изобретение инноваторов ДГТУ могут применять полицейские, МЧС и на производстве
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Фото предоставлено пресс-службой ДГТУФото предоставлено пресс-службой ДГТУ
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону на базе ДГТУ разработали уникальные по своим характеристикам огнестойкие латы-перчатки «Луч», которые предназначены для комплексной защиты рук от ожогов и порезов. По словам автора разработки - магистранта ДГТУ Анны Коринтели, они изготовлены из высокопрочного, тонкого и эргономичного материала. Ноу-хау не только защищает от порезов и ожогов, но и позволяет свободно даже в темноте работать пальцами. В материал по специальному контуру встроена особая синтетическая нить, способная проводить свет. Дизайн лат-перчаток повторяет все анатомические особенности рук: от плечевых и локтевых суставов до каждого изгиба пальцев, обеспечивая надежный захват и высокую чувствительность при эксплуатации. Они могут применяться при сварочных работах и механообработке. А также значительно снизить риск ранений и ожогов у сотрудников полиции и работников МЧС, работающих в условиях плохой освещенности.

К слову, существующие до этого средств защиты рук представляют собой грубые огнестойкие рукавицы, чаще всего защищающие руку до локтя и позволяющие выполнять только хватательные движения. Потому делать более сложные действия в них невозможно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СК начал проверку по факту смерти 18-летнего студента в шахтинском колледже
Героическое спасение застрявшего кота ростовчанкой, оказалось фейком
В Ростове-на-Дону задержали налетчика, который напал на АЗС
Остановившееся сердце водителя стало причиной массовой аварии в центре Ростова-на-Дону
В аэропорту «Платов» таможенниками задержали части оборудования для майнинга криптовалют
В Ростове-на-Дону на выходных заметно потеплеет
В Ростовской области виновник аварии, в которой погибла семья с двумя детьми, приговорен к четырем годам
Площадь лесов в Ростовской области в ближайшие десять лет увеличится на 10 тысяч гектаров
В Ростове-на-Дону пенсионер пытался перебросить в колонию свертки с телефонами и зарядками
В Ростове-на-Дону водоканал предъявил к застройщику 24-этажного жилого комплекса из-за долгов два иска на 4,7 млн рублей
В Ростовской области синоптики пообещали заморозки
«Бизнес в объективе»: Промсвязьбанк открыл фотопроект в Ростове-на-Дону
В зоопарке Ростова-на-Дону появились новые лама, гуанако и альпака
В Ростове-на-Дону в районе ТРЦ «Горизонт» отключат холодную воду на сутки
СКР проводит проверку по факту смерти в аэропорту «Платов» 55-летнего пассажира рейса Симферополь - Санкт-Петербург
Скончался пассажир рейса Симферополь - Санкт-Петербург, из-за которого лайнер экстренно сел в «Платове»
ЮФУ и Coca-Cola подпишут соглашение о сотрудничестве
В Ростове-на-Дону на Таганрогской на постамент устанавливают истребитель Су-27
Ростовчанка кинула пепельницу на капот BMW, хозяйка которого припарковалась возле ее дома
"Альфонс! Кобель!" Обиженная ростовчанка расписала машину возлюбленного помадой
Нож в спину: в Ростове-на-Дону женщина едва не убила возлюбленного
Ученые предлагают скинуться на оздоровление Цимлянского водохранилища
В Ростове-на-Дону на Чехова и Омской будет ограничено движение транспорта
Объявили карантин: в Ростовской области у коровы обнаружили бешенство
В Ростове-на-Дону появится новый маршрут автобуса - от центра до площади Чкалова
В Ростове-на-Дону ищут водителя, который сбил девочку и скрылся
Ростовчане выстроились в очередь, чтобы забрать себе потерявшегося милашку-хаски
«Секс-машина!»: невеста Баскова в откровенном мини сразила фанатов