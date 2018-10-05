В Ростове-на-Дону изобрели многофункциональные защитные латы-перчатки

СЕГОДНЯ 11:19 2018-10-05T11:49:47+03:00

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В Ростове-на-Дону на базе ДГТУ разработали уникальные по своим характеристикам огнестойкие латы-перчатки «Луч», которые предназначены для комплексной защиты рук от ожогов и порезов. По словам автора разработки - магистранта ДГТУ Анны Коринтели, они изготовлены из высокопрочного, тонкого и эргономичного материала. Ноу-хау не только защищает от порезов и ожогов, но и позволяет свободно даже в темноте работать пальцами. В материал по специальному контуру встроена особая синтетическая нить, способная проводить свет. Дизайн лат-перчаток повторяет все анатомические особенности рук: от плечевых и локтевых суставов до каждого изгиба пальцев, обеспечивая надежный захват и высокую чувствительность при эксплуатации. Они могут применяться при сварочных работах и механообработке. А также значительно снизить риск ранений и ожогов у сотрудников полиции и работников МЧС, работающих в условиях плохой освещенности.

К слову, существующие до этого средств защиты рук представляют собой грубые огнестойкие рукавицы, чаще всего защищающие руку до локтя и позволяющие выполнять только хватательные движения. Потому делать более сложные действия в них невозможно.