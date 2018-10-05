В аэропорту «Платов» таможенниками задержали части оборудования для майнинга криптовалют

СЕГОДНЯ 13:59 2018-10-05T14:00:41+03:00

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В аэропорту «Платов» Ростова-на-Дону внимание таможенников привлек пассажир, который направлялся в Тбилиси. В его багаже были обнаружены товары – электронные платы, общим количеством 18 штук. Однако таможенную декларацию он не подавал. Мужчина пояснил, что микросхемы предназначены для функционирования в оборудовании, используемом для майнинга криптовалют. И вывозит их для того, чтобы отремонтировать.

- Оборудование для майнинга криптовалют функционирует на основе определенных криптографических алгоритмов, в связи с этим на указанное оборудование распространяются установленные правом Евразийского экономического союза ограничения при перемещении товаров, имеющих функции шифрования (криптографии), - пояснил заместитель начальника таможенного поста Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов) Валерий Жуков.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении «Недекларирование товаров». Теперь пассажиру грозит конфискация товара и крупный штраф, равный двукратному размеру стоимости перевозимого оборудования.