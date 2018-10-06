2018-10-06T10:38:40+03:00
Общество

«Так и беременной можно домой доехать»: Ростовчанка рассказала, как в автобусе стала жертвой извращенца

В социальных сетях обсуждают случившееся
Ольга ГОПАЛО
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В социальных сетях обсуждают случившееся. Фото: группа Вконтакте "Ростов Главный".В социальных сетях обсуждают случившееся. Фото: группа Вконтакте "Ростов Главный".
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О случае, который произошел с ней в общественном транспорте, рассказала одна из жительниц Ростова-на-Дону. Она опубликовала в социальных сетях пост, под которым уже свыше ста комментариев.

- Тип на фото подсел ко мне на Садовой, в 22 автобус 5 октября в 18:40, - сообщила она. - После чего начал меня лапать. Я не сразу поняла, так как он слишком близко сидел. Он положил руку практически мне между ног. Я сразу закричала на весь автобус и подняла мерзавца со своего места, иначе мужчины в автобусе помогли бы его вывести. Стоит ко мне спиной, чтобы не сфотографировала. Он выглядит на лицо как Баба-яга, тонкий длинный крючком нос, тонкие губы и карие глаза. Лысина на висках к макушке. Черные волосы. Высокий, худой.

Народ тут же стал шутить над произошедшим, отпуская сальные шуточки в духе «Так и беременной можно домой доехать». А одна из горожанок рассказала о своем способе выхода из подобных ситуаций.

- У меня был похожий случай, ребенок на руках сидел у меня, мужчина рядом, - пишет она. - Он провел пальцем по моему плечу, а я так каблуком ему на ногу наступила, что он взвыл. После чего сам отсел.

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