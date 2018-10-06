2018-10-06T15:05:10+03:00
Общество

Жителя Ростовской области задержали на улице с пакетиком марихуаны

Теперь ему грозит срок
Ольга ГОПАЛО
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Жителя Ростовской области задержали на улице с пакетиком марихуаны.Жителя Ростовской области задержали на улице с пакетиком марихуаны.Фото: архив КП
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В Ростовской области полицейские остановили на улице местного жителя, у которого нашли в сумке наркотики. Инцидент произошел в Ремонтненском районе.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, 25-летний задержанный уже был судим. Мужчина рассказал, что хранил наркотики для себя. В специализированной лаборатории выяснили, что это пакет с зеленой массой растительного происхождения. Внутри оказались 150 граммов марихуаны.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Не исключено, что в ближайшие несколько лет он проведет за решеткой.

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