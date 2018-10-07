В Ростове-на-Дону иномарка на зебре насмерть сбила пятиклассника, перебегавшего дорогу на красный свет

СЕГОДНЯ 11:01 2018-10-07T11:02:17+03:00

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Трагедия произошла в Западном жилмассиве, на пр. Зорге, 31, рядом с торговым центром «Талер».

- Это случилось около девяти вечера, мальчик переходил дорогу на красный свет, - рассказал очевидец. - Мы слышали удар - вероятно, его пронесло на лобовом стекле авто, а затем отбросило на обочину. Люди быстро вызвали скорую, пострадавший подавал признаки жизни — у него был пульс, но к приезду скорой все закончилось.

- Да, парень переходил через дорогу на красный, когда Daewoo Nexia, ехавшая со скоростью 70-80 км/ч, сбила его, - подтвердил еще один свидетель случившегося.

Как рассказывают знакомые семьи ребенка, мальчику было всего 11 лет, он учился в пятом классе.

ГИБДД проводит проверку по факту случившегося.

Между тем, местные жители говорят, что пешеходы в этом районе постоянно создают аварийные ситуации, перебегая дорогу на красный — и молодежь, и пожилые люди. Некоторые попросту не обращают внимания ни на что вокруг, потому что идут в наушниках, погруженные в себя.