«Ужасы с улицы Таганрогской»: В Ростове-на-Дону рядом с детской площадкой бегают крысы

СЕГОДНЯ 12:04 2018-10-09T12:05:16+03:00

Это улица Таганрогская, 118. Такая свалка здесь с 1 сентября. Фото: личный архив читательницы.

Изменить размер текста: A A

В редакцию «Комсомольской правды-Ростов» пришли сразу несколько сообщений, которые сами горожане назвали «Ужасы с улицы Таганрогской». В одном из них говорится об ужасающем состоянии территории, которая расположена возле дома № 118. В доказательство прилагалось фото, на котором видно складированный мусор, который никем не убран.

- Такая свалка здесь с 1 сентября. Бегают крысы. А рядом детская и спортплощадки, - пояснила ростовчанка.

Еще одна - Нина Мороз посетовала о том, что местные жители завалили люк хламом, чтобы никто не упал.

- На улице Таганрогская, 149/1 на повороте дороги открыт канализационный люк, - пишет она по редакционному номеру whatsapp. - Люди накрыли всяким хламом, чтоб не упал никто или не застряла машина, ведь движение здесь сильное. А рядом школа № 46. Примите меры!

Где «Комсомолка» там победа!

Вы также можете сообщить о своей проблеме, будь то ямы на дорогах, общественный транспорт, грязные улицы, затопленные магистрали, незаконно срубленные деревья, текущие крыши и другие коммунальные неприятности.

Пишите (не забывайте прикреплять фотографии) нам на редакционный WhatsАpp и электронку. Давайте месте делать наш любимый Ростов лучше!

КОНКРЕТНО

Хотите, чтобы и Вашу проблему решили? Пишите в нашу традиционную рубрику "Добро пожаловаться" в газете "Комсомольская правда-Ростов". Ждем Ваши фото с описанием на наш редакционный WhatsАpp: 8 - 909-409-00-00 или на электронную почту Olga.Gopalo@phkp.ru.