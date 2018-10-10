2018-10-10T16:17:24+03:00
Происшествия

В Таганроге молодая пара отравилась угарным газом

Следком сообщил о начале проверки
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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На месте происшествия работали аварийная бригада и следователиНа месте происшествия работали аварийная бригада и следователиФото: СУ СК России по РО
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В Таганроге в доме по переулку Клубный погибли 19-летний парень и 21-летняя девушка. Согласно предварительным данным, они отравились угарным газом.

- Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники аварийно-диспетчерской службы при обследовании бытового газового оборудования установили, что в доме работало печное газогорелочное устройство с закрытым шибером дымохода, - пояснила пресс-служба ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

Следком сообщил о начале своей доследственной проверки, в рамках которой будут выяснены все обстоятельства трагедии и принято процессуальное решение.

- В ходе проведения осмотра места происшествия следователем установлено, что входная дверь в указанную квартиру и окна заперты изнутри и каких-либо повреждений не имеют, - рассказали в СУ СК России по РО. - На теле потерпевших телесных повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти, не имеется.

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