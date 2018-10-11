В Ростове-на-Дону разрабатывают автомат для заваривания свежего чая

СЕГОДНЯ 14:53 2018-10-11T14:53:58+03:00

Это будет умный киоск, который расскажет еще и о пользе сорта, проконсультировав в выборе

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Уникальное изобретение сейчас в разработке резидентов промышленного коворкинга «Garaж» ДГТУ. Там работают над автоматизированным вендинговым киоском для заваривания качественного листового чая «Чайна». По словам руководителя проекта Александра Литвиненко, этот аппарат позволит сделать чайную культуру доступной людям. Подобных устройств в сфере вендинга пока не существует.

Так, автомат будет оборудован интерактивной сенсорной панелью, которая познакомит с сортами представленного чая, даст консультацию и краткую информацию о пользе выбранного напитка. В нем будут представлены зеленый, белый и красный (черный) чай, пуэр и несколько видов улуна. В зависимости от выбранного сорта, автомат с помощью специальной системы подберет необходимую температуру воды, скорость и количество циклов заваривания. Весь процесс приготовления займет не более двух минут. Также там же будет можно будет купить сухой весовой чай, орешки и сладости.

Проект был подан на конкурс-смотр изобретателей «Донская сборка.2018». На данный момент уже создан макет, демонстрирующий внешний вид будущего аппарата, а также ключевой узел, отвечающий за заваривание чая. В перспективе «Чайна»-киоски установят в парках, аэропортах, торговых и деловых центрах.

КОНКРЕТНО

«Донская сборка» – крупнейший на Юге России ежегодный конкурс-смотр изобретений. Помимо признания в профессиональной среде, победители получат финансирование на разработку полноценного прототипа и возможность использовать для работы мощности промышленного коворкинга «Garaж» ДГТУ. Призовой фонд конкурса составляет 800 000 руб.

Отбор заявок на сайте донскаясборка.рф.