СЕГОДНЯ 08:41 2018-10-13T08:42:51+03:00

В Таганроге с 15 октября на две недели ограничат движение по Большому проспекту Фото: Олег УКЛАДОВ

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Как сообщила администрация Таганрога, движение транспорта на участке по Большому проспекту будет ограничено. Это сделают «в целях обеспечения безопасности движения транспорта, предотвращения дорожно-транспортных происшествий, распределения транспортных потоков». Ограничение вводится с 15 октября по 1 ноября от улицы Ейской до Больничной. А с 18 октября по 1 ноября по Большому проспекту не будут курсировать трамваи № 5, 6 и 7.

- Объезд участка дороги по Большому Проспекту будет осуществляться в соответствии с действующими правилами дорожного движения, - говорится в официальном сообщении властей Таганрога.

Водителей просят соблюдать правила движения и заранее выбирать альтернативные маршруты.