В Таганроге с 15 октября на две недели ограничат движение по Большому проспекту
Как сообщила администрация Таганрога, движение транспорта на участке по Большому проспекту будет ограничено. Это сделают «в целях обеспечения безопасности движения транспорта, предотвращения дорожно-транспортных происшествий, распределения транспортных потоков». Ограничение вводится с 15 октября по 1 ноября от улицы Ейской до Больничной. А с 18 октября по 1 ноября по Большому проспекту не будут курсировать трамваи № 5, 6 и 7.
- Объезд участка дороги по Большому Проспекту будет осуществляться в соответствии с действующими правилами дорожного движения, - говорится в официальном сообщении властей Таганрога.
Водителей просят соблюдать правила движения и заранее выбирать альтернативные маршруты.