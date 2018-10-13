14 октября жители Ростова-на-Дону могут бесплатно проверить здоровье и сделать прививку от гриппа

СЕГОДНЯ 13:49 2018-10-13T13:51:02+03:00

Жителей просят взять с собой паспорт и полис ОМС

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В воскресенье, 14 октября, в Ростове-на-Дону жители города смогут бесплатно проверить свое здоровье. Профилактическая акция «Новый Ростов - Здоровый Ростов» будет проходить в торгово-развлекательном центре, расположенном в Западном жилом районе (Малиновского, 25).

- С 10:00 до 14:00 прием проведут сотрудники центров здоровья поликлиники №10, детской поликлиники №45 и эндокринологи больницы №4 (при необходимости они выполнят измерению уровня глюкозы в крови), - пояснили в городской администрации.

В это время на парковке (10:00 до 18:00) будет работать мобильный прививочный пункт. Вакцинацию против гриппа сделают взрослым пациентам после осмотра врача-терапевта при наличии паспорта и полиса ОМС. Желающие также могут пройти бесплатный и очень нужный экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию.