2018-10-13T13:51:02+03:00
Общество

14 октября жители Ростова-на-Дону могут бесплатно проверить здоровье и сделать прививку от гриппа

Жителей просят взять с собой паспорт и полис ОМС
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове пройдет профилактическая акцияВ Ростове пройдет профилактическая акцияФото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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В воскресенье, 14 октября, в Ростове-на-Дону жители города смогут бесплатно проверить свое здоровье. Профилактическая акция «Новый Ростов - Здоровый Ростов» будет проходить в торгово-развлекательном центре, расположенном в Западном жилом районе (Малиновского, 25).

- С 10:00 до 14:00 прием проведут сотрудники центров здоровья поликлиники №10, детской поликлиники №45 и эндокринологи больницы №4 (при необходимости они выполнят измерению уровня глюкозы в крови), - пояснили в городской администрации.

В это время на парковке (10:00 до 18:00) будет работать мобильный прививочный пункт. Вакцинацию против гриппа сделают взрослым пациентам после осмотра врача-терапевта при наличии паспорта и полиса ОМС. Желающие также могут пройти бесплатный и очень нужный экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию.

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