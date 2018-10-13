2018-10-13T18:56:42+03:00
Общество

На «Самбекских высотах» заложили сад Победы

В церемонии закладки приняли участие поисковики и студенты
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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На «Самбекских высотах» появился сад Победы. Фото: пресс-служба губернатора РОНа «Самбекских высотах» появился сад Победы. Фото: пресс-служба губернатора РО
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В субботу, 13 октября, на территории комплекса «Самбекские высоты» состоялась торжественная церемония закладки сада Победы. В ней приняли участие поисковики, студенты, общественные деятели.

- В честь каждого российского субъекта был высажен саженец – в посадке приняли участие делегаты всероссийского слета студенческих отрядов, - рассказали в правительстве донского региона, добавляя, что все участники почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны, возложив гирлянду Славы к Вечному огню мемориала «Самбекские высоты».

По словам губернатора края, который также принял участие в церемонии, Ростовская область была в числе тех регионов, где дольше всего длился фронт - 691 день. С 1941-го по 1943-й годы на Миус-фронте велись изматывающие бои, и эта земля буквально пропитана кровью советских бойцов.

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