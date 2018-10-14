Путин поприветствовал слет студотрядов, проходящий в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 08:51 2018-10-14T08:51:55+03:00

В южной столице собрались порядка трех тысяч молодых людей из 74 регионов России

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Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму в адрес участников слета студенческих отрядов страны, почти три тысячи которых, представляющих 74 региона России, собрались в Ростове-на-Дону в честь завершения 59-го трудового семестра.

- Важно, что движение студенческих отрядов уверенно развивается, набирает силу, наращивает свой созидательный потенциал, - отметил глава государства. - Сегодня вы вновь собрались, чтобы подвести итоги очередного трудового семестра, обменяться опытом, лучшими практиками, яркими впечатлениями. И конечно, продемонстрировать отличную физическую подготовку, спортивные успехи и навыки.

Путин назвал символичным то, что нынешняя встреча проходит именно в столице донского края — Ростове-на-Дону.

- На протяжении многих лет российские студенты вносят весомый вклад в укрепление экономического, энергетического потенциала этого региона, решение востребованных задач социальной сферы, - подчеркнул президент. - И, конечно, они отлично потрудились на строительстве аэропорта «Платов», стадиона «Ростов Арена», других объектов, задействованных в подготовке и проведении ЧМ-2018. Убежден, слет пройдет в творческой, дружеской атмосфере, откроет перед участниками новые горизонты и возможности для приложения сил и таланта.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на церемонии открытия слета, в свою очередь, назвал студотряды настоящей школой жизни, которая дает неоценимый опыт работы в команде на самых важных направлениях.

Слет, стартовавший с высадки в субботу, 13 октября, с высадки Сада Победы возле мемориального комплекса «Самбекские высоты», продлится до 15 октября. В течение этих нескольких дней студотрядовцы примут участие в творческом фестивале, интеллектуальных играх и финале всероссийского конкурса на звание «Лучший студенческий педагогический отряд», а также в конкурсах профмастерства, командиров и комиссаров и т. д.

В настоящее время в донском регионе насчитывается 90 отрядов, в которых состоят 5,5 тысячи человек.