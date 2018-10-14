В Ростовской области мужчина погиб, отравившись угарным газом
ЧП произошло в субботу, 13 октября, в селе Новый Егорлык Сальского района.
- В частном жилом доме, расположенном на ул. Титова в результате нарушения правил пользования газовым оборудованием произошло отравление человека угарным газом, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в пресс-службе компании «Газпром Газораспределение Ростов-на-Дону». - Прибывшие на место происшествия сотрудники аварийно-диспетчерской службы филиала при обследовании бытового газового оборудования установили, что в доме работало печное газогорелочное устройство с закрытым шибером дымохода.
В компании уточнили, что по факту случившегося проводится проверка.