2018-10-14T09:36:23+03:00
Происшествия

В Ростовской области мужчина погиб, отравившись угарным газом

Газовики утверждают, что во время ЧП была закрыта заслонка дымохода
Александр СТЕПАНОВ
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Специалисты утверждают, что были нарушены требования безопасности.Специалисты утверждают, что были нарушены требования безопасности.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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ЧП произошло в субботу, 13 октября, в селе Новый Егорлык Сальского района.

- В частном жилом доме, расположенном на ул. Титова в результате нарушения правил пользования газовым оборудованием произошло отравление человека угарным газом, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в пресс-службе компании «Газпром Газораспределение Ростов-на-Дону». - Прибывшие на место происшествия сотрудники аварийно-диспетчерской службы филиала при обследовании бытового газового оборудования установили, что в доме работало печное газогорелочное устройство с закрытым шибером дымохода.

В компании уточнили, что по факту случившегося проводится проверка.

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