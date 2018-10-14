В Ростовской области мужчина погиб, отравившись угарным газом

СЕГОДНЯ 09:35 2018-10-14T09:36:23+03:00

Специалисты утверждают, что были нарушены требования безопасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Газовики утверждают, что во время ЧП была закрыта заслонка дымохода

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ЧП произошло в субботу, 13 октября, в селе Новый Егорлык Сальского района.

- В частном жилом доме, расположенном на ул. Титова в результате нарушения правил пользования газовым оборудованием произошло отравление человека угарным газом, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в пресс-службе компании «Газпром Газораспределение Ростов-на-Дону». - Прибывшие на место происшествия сотрудники аварийно-диспетчерской службы филиала при обследовании бытового газового оборудования установили, что в доме работало печное газогорелочное устройство с закрытым шибером дымохода.

В компании уточнили, что по факту случившегося проводится проверка.