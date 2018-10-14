В Ростовской области пропал без вести 32-летний Александр Бутенко

СЕГОДНЯ 11:26 2018-10-14T11:26:39+03:00

Об исчезновении Александра Бутенко сообщили его близкие. Фото: "Лиза Алерт Юг".

Близкие таганрожца обеспокоены тем, что он уже более двух недель не выходит на связь

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32-летний житель Таганрога Александр Бутенко объявлен в розыск в Ростовской области. Об этом «КП» - Ростов-на-Дону» сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».

- Его местонахождение неизвестно с 28 сентября, - отметили в организации.

Сообщается, что в день исчезновения, о котором в поисковый отряд заявили близкие мужчины, он был одет в камуфляжные брюки, черную куртку с капюшоном и ботинки песочного цвета.

Из примет известно, что рост Александра Бутенко около 165 см, он среднего телосложения, волосы — короткие, темные.

Обстоятельства, при которых его видели в последний раз, не уточняются. Главное управление МВД по Ростовской области официальное сообщение об объявлении Бутенко в розыск не распространяло.