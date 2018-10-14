В Ростовской области пропал без вести 32-летний Александр Бутенко
32-летний житель Таганрога Александр Бутенко объявлен в розыск в Ростовской области. Об этом «КП» - Ростов-на-Дону» сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».
- Его местонахождение неизвестно с 28 сентября, - отметили в организации.
Сообщается, что в день исчезновения, о котором в поисковый отряд заявили близкие мужчины, он был одет в камуфляжные брюки, черную куртку с капюшоном и ботинки песочного цвета.
Из примет известно, что рост Александра Бутенко около 165 см, он среднего телосложения, волосы — короткие, темные.
Обстоятельства, при которых его видели в последний раз, не уточняются. Главное управление МВД по Ростовской области официальное сообщение об объявлении Бутенко в розыск не распространяло.