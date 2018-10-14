К этому музею будет стоять очередь: В Ростове-на-Дону открылся исторический парк «Россия — моя история»

СЕГОДНЯ 16:01 2018-10-14T16:02:32+03:00

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В воскресенье, 14 октября, в парке им. Островского в южной столице открылся исторический парк «Россия — моя история», основой экспозиции которого являются четыре мультимедийные выставки.

Речь идет о выставках «Рюриковичи», «Романовы», «1914—-945: От великих потрясений к Великой Победе» и «Россия — Моя история: 1945—2017», где огромный массив исторического с материала преподносится с помощью современных проекционных и мультимедийных возможностей (это видеостены, панорамные кинотеатры, 3D-реконструкции городов и сражений, голографические инсталляции). Следует отметить, что в разработке текстов и описаний принимали активное участие непосредственно ростовские ученые, создавшие почти треть уникального материала, отличающего новый исторический парк от других по России.

Музей расположился в парке им. Островского.Фото: Александр СТЕПАНОВ

- Нам кажется иногда, что мы знаем историю родной страны очень хорошо, но, побывав здесь, в этом парке, каждый, наверное, убедится, что это не совсем так, - отметил на торжественной церемонии открытия губернатор Ростовской области Василий Голубев. - Я уверен, что здесь, в этом музее, со временем будет стоят очередь — не только из гостей города и региона, но и из числа самих ростовчан, потому что это очень интересный парк, в котором можно почерпнуть массу исторической информации.

Площадь здания, в котором разместился исторический парк, составляет почти 9 тысяч кв. метров, единовременно он способен принять более тысячи человек. Его создание обошлось в более чем 750 млн рублей.