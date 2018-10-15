2018-10-15T16:04:51+03:00
Происшествия

Жителю Ростова-на-Дону пришла посылка с ЛСД

Отправитель - гражданин Великобритании
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Ростовская таможня сообщила об обнаружении наркотиков в посылке, которая пришла из Великобритании.

- Отправление представляло собой почтовый мешок, в котором находился бумажный конверт с надписями, оттисками и наклеенным фрагментом белого листа, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Предмет был изъят и направлен в экспертно-криминалистическую службу.

Специалисты обнаружили на поверхности перфорированной бумаги наркотическое средство – смесь, содержащую лизергид (ЛСД, ЛСД-25), массой 0,00288 г. Как оказалось, в течение нынешнего года на имя получателя - жителя Ростова-на-Дону - приходили не менее трех посылок. Сам он признался, что действительно заказывал ЛСД на иностранных сайтах.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотических средств.

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