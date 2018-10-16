2018-10-16T10:56:17+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону уволили главного врача Перинатального центра

Проверка нашла многочисленные нарушения в деятельности медицинского учреждения
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
В Перинатальном центре Ростова-на-Дону выхаживают самых сложных младенцев. Фото: ГОПАЛО Ольга.В Перинатальном центре Ростова-на-Дону выхаживают самых сложных младенцев. Фото: ГОПАЛО Ольга.
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону уволили главного врача Перинатального центра. Об этом говорится в официальном сообщении регионального минздрава. Известно, что предшествовала этому совместная проверка со специалистами Росздравнадзора. Выяснилось, что 12 аппаратов ИВЛ, расположенные в медучреждении, находятся не в рабочем состоянии, в 44 инкубаторах для новорожденных не проводятся периодические чистки и замены воздушных фильтров. Это, по мнению специалистов, может способствовать развитию внутрибольничной инфекции. Кроме того, допускаются нарушения условий и сроков хранения медицинских изделий и лекарственных препаратов и ряд других нарушений.

А еще на стендах есть информация о коммерческой клинике, где согласно утвержденному прейскуранту, предусматривалось взимание платы за оказание медицинской помощи беременным в связи с состоянием, требующим экстренной медицинской помощи.

Сейчас еще и проводится полный аудит деятельности центра.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На границе Ростовской области произошло землетрясение
В Ростове-на-Дону муниципальная транспортная компания требует с мэрии долг за перевозки болельщиков на ЧМ-2018
Задержанный ФСБ в Ростове-на-Дону экс-директор крупной страховой компании подозревается в хищении 422 млн рублей
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности
Деньги для судьи: в Ростовской области адвокат обещал за 4 млн рублей оправдательный приговор
В Каменском районе таксист насмерть сбил 30-летнюю девушку
В Ростове-на-Дону создали установки по разделке колбас, полива и освещения
В Ростовской области корова чуть не померла с голоду, застряв в грязи
В Ростовской области во время пожара погибла женщина
В Ростове-на-дону два дня будут отключать свет на улице Лелюшенко
В Ростовской области водитель "двенадцатой" сбил насмерть двух пешеходов
В ЮФУ откроется библиотека им. Ю.А. Жданова