СЕГОДНЯ 10:44 2018-10-16T10:56:17+03:00

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В Ростове-на-Дону уволили главного врача Перинатального центра. Об этом говорится в официальном сообщении регионального минздрава. Известно, что предшествовала этому совместная проверка со специалистами Росздравнадзора. Выяснилось, что 12 аппаратов ИВЛ, расположенные в медучреждении, находятся не в рабочем состоянии, в 44 инкубаторах для новорожденных не проводятся периодические чистки и замены воздушных фильтров. Это, по мнению специалистов, может способствовать развитию внутрибольничной инфекции. Кроме того, допускаются нарушения условий и сроков хранения медицинских изделий и лекарственных препаратов и ряд других нарушений.

А еще на стендах есть информация о коммерческой клинике, где согласно утвержденному прейскуранту, предусматривалось взимание платы за оказание медицинской помощи беременным в связи с состоянием, требующим экстренной медицинской помощи.

Сейчас еще и проводится полный аудит деятельности центра.