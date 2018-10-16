В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-16T11:02:00+03:00

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Региональное МЧС распространило штормовое предупреждение из-за пожароопасности. В частности, с 17-19 октября местами в северо-западных (Красносулинский), северо-восточных (Белокалитвенский) районах и Приазовье (Октябрьский, Родионово-Несветайский) ожидается чрезвычайная пожароопасность. Спасатели отмечают, что здесь очень высокая вероятность возникновения ландшафтных пожаров.

- Высокая пожароопасность (4 класса) ожидается на большей части территории донского региона и сохранится в Ростове-на-Дону, - говорится в официальном сообщении.

Главное управление МЧС России по РО убедительно просит жителей и гостей региона быть предельно внимательными, соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности - не разводить на природе костры, не выбрасывать из окон автомобилей непотушенные окурки. Все это может стать причиной крупных пожаров.