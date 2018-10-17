В Ростове-на-Дону ремонт бассейна и «Театра сказок» в парке Вити Черевичкина завершат в ноябре

СЕГОДНЯ 10:39 2018-10-17T10:39:48+03:00

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В Ростове-на-Дону совсем скоро подойдут к концу работы по реконструкции Парка имени Вити Черевичкина. Там затеяли ремонт бассейна и знаменитого «Театра сказок». Как пояснили сайту rostov.kp.ru в администрации района, на эти цели уже потрачено порядка 19 миллионов рублей.

В частности, за эти деньги должны закупить порядка ста новых сидений из бука, отремонтировать сцену парка, а также произвести капитальный ремонт фасада и крыши, операторской и административного здания. А еще амфитеатр облицуют искусственным камнем под мрамор.

Кроме того, в бассейне хотят сделать систему фильтрации и подсветку. Так что почти через месяц парк заиграет новыми красками. А вот знаменитого крокодила пока решили оставить в покое. Зиму он встретит в старом обличии

Известно, что работы по реставрации были начаты в середине лета.