В Ростове-на-Дону библиотека провела для читателей экопикник

СЕГОДНЯ 10:33 2018-10-22T10:34:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшие выходные жителям города Ростова-на-Дону предложили посмотреть на библиотеку другими глазами. В частности, в микрорайоне Темерник библиотека имени А.И. Солженицына провела для всех желающих экологический пикник на тему «Мысли глобально - действуй локально».

Среди гостей - читатели, местные жители и ученики двух окрестных школ. Все они общими усилиями помогли в уборке улицы Лелюшенко перед библиотекой, а также посадили почти три десятка деревьев. В этом им помогали музыка и ростовые куклы.

Кроме того, здесь же прошел экологический квест, мастер-классы и викторины. Нужно было ответить на вопросы, связанные с окружающим миром, растениями и животными. А еще школьники лишний раз убедились в том, почему важно и нужно читать книги.