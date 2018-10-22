2018-10-22T10:34:27+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону библиотека провела для читателей экопикник

За полтора часа там убрали территорию, посадили деревья и провели различные конкурсы
Ольга ГОПАЛО
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Помогали в уборке и посадке ростовые куклы. Фото: Лилия Пестрикова.Помогали в уборке и посадке ростовые куклы. Фото: Лилия Пестрикова.
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В минувшие выходные жителям города Ростова-на-Дону предложили посмотреть на библиотеку другими глазами. В частности, в микрорайоне Темерник библиотека имени А.И. Солженицына провела для всех желающих экологический пикник на тему «Мысли глобально - действуй локально».

Среди гостей - читатели, местные жители и ученики двух окрестных школ. Все они общими усилиями помогли в уборке улицы Лелюшенко перед библиотекой, а также посадили почти три десятка деревьев. В этом им помогали музыка и ростовые куклы.

Кроме того, здесь же прошел экологический квест, мастер-классы и викторины. Нужно было ответить на вопросы, связанные с окружающим миром, растениями и животными. А еще школьники лишний раз убедились в том, почему важно и нужно читать книги.

Здесь посадили три десятка деревьев. Фото: Лилия Пестрикова.

Здесь посадили три десятка деревьев. Фото: Лилия Пестрикова.

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