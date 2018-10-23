2018-10-23T10:39:18+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону до конца октября будут отключать свет

О плановых работах сообщают в мэрии города
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону - плановые отключения света.В Ростове-на-Дону - плановые отключения света.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Ростове-на-Дону - плановые отключения света. Об этом сообщили в мэрии города. В частности, до 16:00 вторника, 23 октября, не будет электричества в домах, расположенных на ул. Мильчакова, 45, ул. Благодатная, 166/43, 166 «А», 166 «Б», ул. 339 Стрелковой Дивизии, 12 «Б».

А в среду, 24 октября, с 09:00 до 16:00 - на ул. Еременко, 93, 95/30.

В четверг, 25 октября, в тоже время не будут работать телевизоры и холодильники в домах на ул. Жданова, 1/5, пер. Гарнизонный, 3.

А в понедельник, 29 октября, в те же часы - на ул. Профсоюзная, 45, ул. 1-я Баррикадная, 29.

Вынуждено отказаться от просмотра любимых сериалов придется домохозяйкам с ул. Павленко, 38, 40, ул. Курганная, 137/34, 139, 141, ул. Передовая, 1/5, 2-й Переулок, 114 «А», пер. Верхоянский, 11, 4, пер. Пермский, 41 во вторник, 30 октября. А на следующий день с 09:00 до 16:00 не будут работать электроприборы на ул. Зявкина, 33, 31.

Все это время там будут проводиться работы по техническому обслуживанию оборудования.

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