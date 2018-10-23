2018-10-23T10:56:30+03:00
Общество

ВТБ выбрал технологические стартапы для пилотирования в акселераторе

В ближайшие месяцы их авторам предстоит создавать совместные продукты и сервисы для клиентов банка на несколько лет вперед
Ольга КУБЫШЕВА
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12 инновационных решений для дальнейшего тестирования и пилотирования были отобраны в рамках корпоративного акселератора ВТБ, организованного на базе GenerationS от РВК. Он запущен в мае этого года. Всего же было подано 190 заявок из 33 городов России, Финляндии, Канады, Грузии, Армении и Республики Беларусь. Наиболее популярный сегмент предложенных решений - новые банковские продукты и инструменты коммуникаций с потребителями. По результатам презентаций были отобраны лучшие.

- Проекты отбирали люди, чья работа - это оперативное реагирование на меняющиеся потребности клиентов, - рассказала заместитель президента - председателя правления ВТБ Ольга Дергунова. - Вместе с отобранными проектами в ближайшие месяцы предстоит создавать продукты и сервисы ВТБ для клиентов на несколько лет вперед. А с теми стартапами, чьи решения не попали в акселератор, мы также готовы продолжить диалог и найти в банке заинтересованных бизнес-заказчиков.

Известно, что в стартапах оценивали в том числе бизнес-потенциал, инновационность технологий и конкурентные преимущества.

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